«حياة كريمة» تطلق مبادرة «خطى» بالجيزة لتوفير كراسي متحركة لذوي الهمم 

أطقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «خُطى» لدعم ذوي الهمم في محافظة الجيزة، في إطار الدور التنموي الذي تلعبه حياة كريمة بدعم الفئات الأولى بالرعاية وخاصة ذوي الهمم، حيث واصلت المؤسسة إطلاق مبادراتها لتأتي «خُطى»، لتوفير 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 أشهر.

وأشارت مؤسسة «حياة كريمة» إلى توزيع عدد من الكراسي المتحركة، في أبوالنمرس التابعة لمحافظة الجيزة، وسط حضور واسع من قيادات المحافظة ومسؤولي حياة كريمة، في إطار اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم والعمل على مساعدتهم وتقديم كل سبل الدعم لهم لدمجهم في المجتمع.

وأكدت مؤسسة حياة كريمة أن مبادرة خطى ستجوب جميع محافظات مصر لضمان حق كل شخص في الحركة، مشيرة إلى أن البداية كانت في محافظة المنوفية، ثم انطلقت بالأقصر، وسوهاج لتدعيم ذوي القدرات الخاصة تحت مظلة التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة عبر قاعدة البيانات الموحدة للفئات الأولى بالرعاية.