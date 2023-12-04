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حملة السيسي تستعرض كلمات الرئيس بشأن ذوي الاحتياجات الخاصة

كتب:

محمد سعيد الشماع
06:55 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

استعرضت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن قيمة المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الرئيس السيسي وفقا لما نشرته الحملة الرسمية، إن المجتمع الذي يقدر قيمة أبنائه وبناته من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما المتفوقين والأبطال منهم، فيرفع من شأنهم، ويثمن إنجازاتهم، ويعمل على تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة، لهو المجتمع الأقرب لتحقيق آماله، وبلوغ ما يصبو إليه من نهضة شاملة في جميع المجالات.

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