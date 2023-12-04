وزير الدفاع يلتقي عددا من قادة الوفود العسكرية المشاركة في «إيديكس 2023»

التقى الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، عددا من قادة الوفود العسكرية المشاركة في معرض إيديكس 2023.

والتقى الفريق أول محمد زكي بالفريق راكوتواريجونا جوسوا، وزير الدفاع الوطني لجمهورية مدغشقر، يرافقه اللواء سافيلو لالا مونجا ديلفن، رئيس أركان الدفاع لجمهورية مدغشقر، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة برامو كلود بيرو، وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء بجمهورية إفريقيا الوسطى، وثاندي روث موديسي، وزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب إفريقيا، حيث تناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات.

كما التقى الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالفريق ركن مهندس عيسى سيف بن عبلان، رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق ركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت، رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون العسكرى، وسبل تعزيزها في المجالات الدفاعية والعسكرية، كذلك تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة والوفود العسكرية المرافقة لوزراء الدفاع ورؤساء الأركان.

كما أجرى رئيس أركان حرب القوات المسلحة جولة تفقدية لأجنحة المعرض اطمأن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة.