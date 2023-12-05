مديرية الشباب والرياضة بدمياط تنظم رحلات إلى شرم الشيخ.. اعرف رابط الحجز

نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط رحلة مدعمة إلى منطقة شرم الشيخ، ضمن رحلات «اعرف بلدي»، لافتة إلى أن الحجز متاح لشباب محافظتي دمياط والإسكندرية، ومدة الفوج تستمر 5 أيام، وذلك للمرحلة العمرية من 18 إلى 40 سنة.

قيمة الاشتراك ومكان الإقامة

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن قيمة الاشتراك 1000جنيه يتم دفعها عن طريق ماكينات فوري أو من خلال الحساب البنكي.

أما عن الإقامة والإعاشة فستكون بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، والاستقبال على وجبة الغداء وسيكون التسكين بغرف رباعية.

رابط حجز الفوج

وقالت المديرية أنه على من يرغب في الحجز وتنطبق عليه الشروط السابقة يسجل من خلال هذا الرابط الرابط الإلكتروني التالي من هنا.