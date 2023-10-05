5 شروط للمشاركة في المسابقات الأدبية لمديرية الشباب والرياضة بدمياط

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بدمياط عن تفاصيل مسابقات أدبيّة في مجالات الشِّعر والمقال وكشفت إدارة تنفيذ المشروعات عن خُطة النّشاط الثّقافي لشهر أكتوبر 2023 من خلال 5 شروط أساسية للمبدعين من أعضاء المنتدى الثقافي.

5 شروط أساسية

- المسابقة تتكلّم عن الذّكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وعطاءات الجنود المصريّين البواسل وتضحياتهم الغالية..

- تقديم الأعمال المكتوبة لإدارة تنفيذ المشروعات بالمديرية.

- في الشعر يكون المتسابق ملتزمََا بقواعد اللّغة العربيّة، وألا يقلّ عن ( عشرة 10 أبيات شِعريّة).

- المقال لا يقلّ عن صفحةٍ كاملةٍ، ويُراعى جيّدََا الإملاء والنّحو .

- لا يُلتَفت لأيّة أعمال ليست من تأليف أصحابها نهائيََّا، وأن تكون غير مأخوذة أو مقتبسة من الإنترنت، التّأليف من إبداع المشارك فقط.

طريقة تحديد الفائزين

وتُرسَل الأعمال المشاركة في المسابقة بدايةََ من اليوم وحتّى موعد أقصاه يوم 24\10\2023، ويتم تحديد فائزين اثنين ( 2 ) عن كلّ مجال.