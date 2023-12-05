فيديو كليب وسط الأنقاض.. الفلسطيني صالح الجعفراوي يوجه رسالة للعالم: «وينك يا إنسانية»

«وينك يا إنسانية».. فيديو كليب طرحه المصور الصحفي الفلسطيني صالح الجعفرواي وسط الدمار الذي تعرضت له بلده غزة، علامات الحزن والأسى تسيطر على وجهه يحاول إبراز الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الشعب الفلسطيني الذي ما زال صامدا أمام مجازر العدوان.

صحفي يدعم أهل غزة بأغنية جديدة

مشاهد عديدة تضمنا الفيديو الذي نشره الصحفي صالح الجعفراوي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، منها المباني التي تحولت إلى ركام، وصدمة الأهالي عند تلقيهم خبر الاستشهاد وإنقاذ الأشخاص من تحت الركام، لحظات أبرزت مدى الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، راح ضحيتها الآلاف النساء والأطفال.

كلمات عدة تضمنتها الأغنية التي طرحها الجعفراوي، وجاءت كالتالي: «يا حسرة العين والدمِع، يا جراحنا المنسية والعالم الْ شاف وسمِع، حسُّوا بوجعنا شوية.. وينك يا إنسانية، قوية يا غزة اطلعي، من عز جرحك وارفعي.. شارة نصر رح ترجعي.. بزنودنا عمرانة، أبية يا غزة اسمعي، يا عالية ما تخضعي، إلا لربك تركعي، معنا ولا ينسانا.. وينك يا إنسانية، يا أختي لو مَرّة ارجعي.. يا يُمّا لو صوتِك معي.. يا روح قلبي تْوجّعي، يابا انتَ جوّة ضلوعي.. يا حارتي اللي مدمّرة ، يا دموع عين محجّرة، غزة بدِماها معطّرة.. حريتك مشروعي»

تفاعل الكثيرون مع مقطع الفيديو الذي نشره الصحفي الفلسطيني، فالجميع طلب الدعاء لأهالي غزة، وجاءت التعليقات كالتالي: «منصورة ياغزة»، «اللهم احفظ أهالي في فلسطين»، «الله ينصركم يارب».

عرف صالح الجعفراوي بأنه قاهر الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا كلماته تٌزعجهم لدرجة أنه في يوم من الأيام تلقى تهديدا من قبل قوات الاحتلال، ونشرها عبر حسابه الشخصي، قائلا: «يبدو أنّ الاحتلال موجوع جدًا من فضحنا لحقيقة وجهه الدموي، أنا صحفي حر والمفترض الصحفيين يحظون بحماية دولية، أحمل مسؤولية سلامتي للمجتمع الدولي ولن أتوقف عن نشر فضائح جرائمهم».