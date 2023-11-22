كلماته تزعج إسرائيل.. كيف علق الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي على «هدنة غزة»؟

يعيش أهالي غزة هدنة إنسانية، تبدأ من الغد وتستمر لمدة 4 أيام، تتضمن وقف إطلاق النار، الذي شهد وحشية وقسوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بجهود مصرية وقطرية، بعد أيام مأساوية اقتربت من شهر ونصف، تعرض خلالها المدنين في القطاع لجرائم بشعة، وصلت لحد الإبادة الجماعية.

التوصل لهدنة إنسانية في غزة

تفاعل كثيرون مع قرار الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها، وسيطرت الفرحة على البعض، رغم أنها تستمر لمدة 4 أيام فقط، كان من بينهم الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي، الذي أزعج دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا: «الحمد لله بعد 47 يوما من القصف المتواصل على أهالي غزة، وبعد أكثر من 14 ألف شهيد و33 ألف إصابة، تم التواصل لهدنة إنسانية»، وفقا لما نشره عبر حسابه الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات على «إنستجرام».

رسالة صالح الجعفراوي لجيش الاحتلال الإسرائيلي

رغم الهدنة الإنسانية التي توصل إليها أهالي غزة، إلا أنه وجه الصحفي الفلسطيني، رسالة قوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي: «مش معني أنى أخدنا هدنة إنسانية أني هنوقف نفضحهم والله هنفضح أرضهم ليل ونهار».

الجعفراوي يحتفل بعيد ميلاده

احتفل الجعفراوي اليوم بعيد ميلاده، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها أهالي غزة: «اليوم تاريخ ميلادي، كل عام وأنا بألف خير، كل عام وأنا فاضحهم، كل عام وأنا منشف ريقهم».

عرف صالح الجعفراوي بأنه قاهر الاحتلال الإسرائيلي، لدرجة أنه تلقى تهديدا من قبل قوات الاحتلال، ونشرها عبر حسابه الشخصي، قائلا: «يبدو أنّ الاحتلال موجوع جدًا من فضحنا لحقيقة وجهه الدموي، أنا صحفي حر والمفترض الصحفيين يحظون بحماية دولية، أحمل مسؤولية سلامتي للمجتمع الدولي ولن أتوقف عن نشر فضائح جرائمهم».