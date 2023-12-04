مستشار الأمن القومي الأمريكي: الهجوم على السفن في البحر الأحمر يهدد السلام الدولي

قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، إنّ الهجمات على السفن بالبحر الأحمر مدعومة بالكامل من طهران، والأسلحة التي يستخدمها الحوثيون في الهجوم تأتي من إيران، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، مساء اليوم الاثنين.

الهجمات على السفن في البحر الأحمر

وأضاف «سوليفان» أنه لا يمكن تأكيد أنّ السفن الثلاث التي تعرضت للهجوم في البحر الأحمر ذات صلة بإسرائيل، وتمثل الهجمات على السفن في البحر الأحمر تهديدًا للسلام والاستقرار الدوليين.

ومن جانبه قال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة للنازحين حتى يحتموا به، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأعرب «جوتيريش»، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة، مطالبًا الاحتلال الإسرائيلي بتجنب أي تصعيد في القطاع.