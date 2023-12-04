«السياحة والسفر»: مدن البحر الأحمر استقبلت 350 ألف سائح في نوفمبر الماضي

قال أبو المجد علي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة والسفر بمحافظة البحر الأحمر، إن فنادق المحافظة استقبلت خلال شهر نوفمبر الماضي حوالي 350 ‪ ألف سائح من 15 جنسية أجنبية.

استقبال آلاف السائحين في البحر الأحمر

وذكر نائب رئيس الغرفة لـ«الوطن»، أن مطارات البحر الأحمر شهدت انتعاشة في حركة رحلات الطيران خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث استقبل مطارا الغردقة ومرسى علم 350 ألف سائح.

وأوضح «علي»، أن أكثر الجنسيات الأجنبية توافدا على فنادق البحر الأحمر هي الألمانية بمعدل 125 ‪ ألف سائح خلال شهر نوفمبر الماضي، ثم الروسية في المركز الثاني بـ53 ألف سائح، ثم البولندية بـ42 ألف سائح، ثم الإيطالية.

جهود الدولة في القطاع السياحي

وأكد نائب رئيس الغرفة، أن جهود الدولة المبذولة في القطاع السياحي أتت بثمارها وجذبت أسواقا سياحية جديدة، لافتاً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة في دفع عجلة التنمية السياحية، إضافة إلى الاستقرار والأمن والأمان الذي تشهده البلاد.