استشهاد عائلة الموزع الموسيقي كريم عبدالوهاب في قصف إسرائيلي على غزة

أعلن الموزع الموسيقي، كريم عبد الوهاب، منذ قليل، استشهاد بعض أفراد عائلته، خلال قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزلهم في قطاع غزة.

استشهاد عائلة الموزع الموسيقي كريم عبدالوهاب

وكتب في منشور عبر حسابه الرسمي بموقع «فيس بوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، استشهاد سارة كمال شعبان بنت خالتي، ومنى العنتبلي، وزوجها وطفلها الرضيع، وعائلة زوجها، في قصف صهيوني لبيتهم بغزة اليوم».

وتابع: «اللهم اجعلهم وجميع شهدائنا بغزة وكل الأراضي الفلسطينية من أهل الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وألهم ذويهم وألهمنا الصبر والسلوان، وعوضنا جميعًا فيهم خيرًا، وانتقم من الصهاينة المجرمين وكل من يدعمهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».

تعاون الملحن كريم عبدالوهاب، مع عدد كبير من المطربين في مصر والوطن العربي، إلى جانب مشاركته في الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية من بينها «مسلسل يوميات زوجة مفروسة» الجزء الثاني، والمسلسل الإذاعي أزمة نفسية، وفوازير الفنان محمد هنيدي «مسلسليكو».