رئيس وزراء فلسطين: جرائم الاحتلال الإسرائيلي أكبر أسباب حالات الإعاقة في بلادنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إنّ جرائم جرائم الاحتلال وممارساته وانتهاكاته والقتل المستمر هي السبب الأكبر وراء حالات الإعاقة في فلسطين، خاصة خلال الفترة الأخيرة في ظل جرائم الإبادة والقتل وقصف المدنيين في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

جاء ذلك، في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية المنعقدة بمدينة رام الله، وتوجه «أشتيه» باسم مجلس الوزراء الفلسطيني بالتحية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، مؤكدًا أنهم شريحة مهمة في المجتمع الفلسطيني، ولا تزال تقدم الكثير من التضحيات، وسوف نقف عند مسؤولياتنا تجاههم.

محمد أشتيه يستنكر الاعتداءات الوحشية في سجون الاحتلال

واستنكر مجلس الوزراء الفلسطيني الاعتداءات الوحشية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي أدت إلى استشهاد 6 منهم، وإصابة المئات بجروح وكسور، بالإضافة إلى تقليص كميات الطعام والملابس لتجويعهم، خاصة منذ أحداث السابع من أكتوبر، ودعا محمد أشتيه الصليب الأحمر والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات المجرمة في سجون الاحتلال.

رئيس الوزراء الفلسطيني يعبر عن شكره للشعوب التي وقفت مع شعب فلسطين

وأعرب محمد أشتيه عن شكره وتقديره لكل الدول والشعوب والمؤسسات والهيئات التي أحيت اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وخرجت بمظاهرات حاشدة في عواصم العالم، مؤكدا أن هذا هو الوقت للتضامن الحقيقي والفعلي مع الشعب الفلسطيني.