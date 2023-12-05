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حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 5-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

عبدالعزيز سلامة
12:01 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
حظك اليوم

حظك اليوم

يتميز مولود برج الميزان بالعديد من الصفات التي تجعله شخصية مميزة بشدة عن غيره من مواليد الأبراج الأخرى، فهو من الشخصيات العاشقة للموضة، يسعى دائمًا لتحقيق العدل بين الناس.

وتقدم «الوطن» عبر السطور التالية حظك اليوم الثلاثاء برج الميزان 5-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لموقع الأبراج.

حظك اليوم الثلاثاء برج الميزان 5-12-2023 على الصعيد المهني

ينصحك خبراء الفلك اليوم أن تحافظ على تجديد روتينك اليومي، وخاصة خلال ساعات العمل، وأن تتخلص من الأمور التي تتسبب في حدوث مشكلات مهنية، ويجب كذلك أن تحافظ على التزام الصمت.

حظك اليوم الثلاثاء برج الميزان 5-12-2023 على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي فينصحنك الخبراء بأن تحافظ على علاقتك بشريك حياتك، وأن تتبادل معه الكلمات الطيبة والهدايا، ومحاولة خلق وقت كافٍ لتتحدثان معًا خلال الفترات المقبلة.

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بقلم عبدالعزيز سلامة