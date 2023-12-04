وفق توقعات خبراء علم الفلك، يتميز مولود برج الثور بأنه كثير الجدال ما يجعلهم في حالة صدام دائما مع الآخرين، وعدم اعترافهم بأخطائهم، فهم يرون أنفسهم أكثر فهما من الآخرين، لذا يرفضون أن يتعرضون لأي نقد من المحيطين بهم على الصعيدين المهني والاجتماعي.

ورغم ذلك يعرف عن مولود الثور، أنهم يتمتعون بشخصيات مخلصة وطيبة وحنونة وصادقة، كما أن لديهم قدرة كبيرة على العطاء والتضحية لمقربين منه دون انتظار مقابل.

لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الثور الاثنين 4-12-2023 على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق توقعات خبراء علم الفلك، والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

على الصعيد المهني تنصحك الأفلاك وخبراء الفلك اليوم لموليد برج الثور، بضرورة الاهتمام بكل تفاصيل إدارة الأعمال، والانتباه إلى حقوقك المالية، وحاول ألا ترتكب الأخطاء، لذا عليك وضع خطة دقيقة تساعدك على تحقيق النجاح والتفوق في العمل، وذلك لكسب بعض النقود الإضافية.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

وعلى الصعيد العاطفي يؤكد خبراء الفلك، بالابتعاد عن إثارة المشاكل المستمرة مع شريك حياتك أو من تحب خلال الفترة المقبلة، وفق حظك اليوم.