أخيرا.. إطلاق لعبة GTA 6 في 2025 بعد مرور 10 سنوات على آخر إصدار

أصدرت شركة Rockstar الفيديو الترويجي الأول للعبة GTA 6، المنتظر انطلاقها حسب ما كشف التريلر الأول عام 2025، ويظهر الفيديو الشخصيات الرئيسية في اللعبة الجديدة وهم زوجان على طراز بوني وكلايد الأمريكيان أو عصابة حمادة وتوتو في مصر، حيث يدخلان في حياة الجريمة خلال اللعبة.

وفور طرح الفيديو الدعائي للعبة GTA 6 الأول انتشر كثيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر تريندات جوجل وباقي المنصات، حيث كان ينتظر الكثيرين من المهتمين باللعبة إطلاقها العام الماضي، ومن المقرر إطلاق أكثر من فيديو دعائي آخر خلال الأيام المُقبلة، حيث وصل عدد مشاهدين الفيديو حتى الآن وبعد 3 ساعات فقط 25 مليون مشاهدة وعلى موقع x وصل 150 مليون مشاهدة.

وأطلقت الشركة السلسلة الأخيرة من اللعبة GTA 5، منذ ما يقرب من عقد من الزمن، تحديدًا عام 2013 وباعت منها حتى الآن أكثر من 185 مليون نسخة، وأصبحت اللعبة ثاني أكثر ألعاب الفيديو مبيعًا على الإطلاق بعد لعبة Minecraft.

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