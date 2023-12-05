وزيرة البيئة الكولومبية: إزالة غابات الأمازون تسببت في أزمة كبيرة لبلادنا

قالت سوزانا محمد، وزيرة البيئة المستدامة بكولومبيا، إن استراتيجية البيئة في كولومبيا تعتمد في التكيف مع تغير المناخ على الحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، باعتباره فرصة اقتصادية واجتماعية للمجتمع، وهذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة لهم، لأن المصدر الأول للانبعاثات لديهم هو إزالة الغابات.

حماية من تغير المناخ

وأضافت «محمد»، خلال لقاء ببرنامج «كوب 28»، على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أنه إذا دُمِّرَت الطبيعة وكانت ضعيفة فلن تكون هناك حماية من تغير المناخ، لذلك يعد الحفاظ البيولوجي والطبيعة أمراً بالغ الأهمية، للاستراتيجية الكولومبية لتغير المناخ.

وأشارت إلى أن كولومبيا خرجت توا من أزمة داخلية، جزء منها بسبب إزالة الغابات، وعدم وجود الحكومة في تلك المنطقة من الأمازون، لذلك يجري العمل على ميثاق اجتماعي واقتصادي مع المجتمعات لخلق بدائل في الغابات واقتصاد التنوع البيولوجي حتى يتمكن من استعادة الطبيعة ووقف التشجير، وفي الوقت نفسه العمل على العدالة الجنائية.