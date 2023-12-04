وزيرة التخطيط خلال فعاليات «COP 28»: مصر تدعم المرأة في مواجهة تغير المناخ

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة النقاشية رفيعة المستوى لقمة القيادات النسائية العربية، التي تستضيفها رئاسة مؤتمر الأطراف 28، بالتعاون مع مؤسسة «WISER»، حول «إدماج النوع الاجتماعي وتغير المناخ: النهوض بالمساواة من أجل مستقبل مرن»، على هامش فعاليات النسخة الـ28 من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «COP28» المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت هالة السعيد، دور المرأة المهم في مواجهة تغير المناخ، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت خطوات جديرة بالثناء، لتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل المناخي.

وأوضحت «السعيد» أن العالم العربي، بتنوعه البيولوجي الغني، وموارد الطاقة المتجددة الوفيرة، وتزايد أعداد الشباب، يحمل إمكانات هائلة للحلول المناخية، وتلعب المرأة العربية، باعتبارها عضوًا أساسيًا في مجتمعاتها، دورًا محوريًا في إطلاق هذه الإمكانات.

وأضافت أن التغيرات الناجمة عن المناخ، تؤثر بشكل غير متناسب على المرأة، حيث تشكل النساء 60% من القوى العاملة الزراعية في العالم العربي، وتعد المناطق الريفية في مصر موطنًا لـ58% من سكان مصر، حيث يكونون أكثر عرضة لتأثيرات تغير المناخ.

وسلطت الضوء على دور المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، في تقديم الدعم المالي والفني للشركات والمشاريع التي تقودها النساء، إلى جانب تعزيز العمل المناخي المستجيب للنوع الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن المبادرة قدمت برامج التدريب وبناء القدرات لأكثر من 10.000 امرأة حول التكيف مع تغير المناخ وممارسات بناء القدرة على الصمود، كما دعمت المبادرة إنشاء أول شركة طاقة شمسية مملوكة للنساء في مصر، وتوفر الشركة حلول الطاقة الشمسية للمجتمعات الريفية، مما يخلق فرص عمل ويحسن الوصول إلى الطاقة النظيفة.

وحول صحة المرأة وتغير المناخ، أوضحت السعيد أن مصر خطت خطوات كبيرة في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية، بما في ذلك استشارات تنظيم الأسرة، ووسائل منع الحمل الحديثة، والرعاية الصحية للأم والطفل.

وأضافت أن إدراكًا لأهمية الأسرة باعتبارها حجر الزاوية في المجتمع، أطلقت الحكومة المصرية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية عام 2021، ويهدف المشروع إلى زيادة توافر وسائل منع الحمل الحديثة وسهولة الوصول إليها، واستشارات تنظيم الأسرة، والتثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية في جميع المحافظات في مصر.

وأشارت السعيد إلى مبادرة 100 مليون صحة، التي تم إطلاقها في عام 2019، والتي كانت بمثابة برنامج رعاية صحية شامل يهدف إلى تحسين صحة جميع المصريين، مع التركيز بشكل خاص على المرأة.

وأضافت أن كجزء من مبادرة حياة كريمة الشاملة التي تم إطلاقها في عام 2019، يعد برنامج القرى الخضراء في مصر بمثابة شهادة على التزام البلاد بمرونة المناخ وتمكين المرأة.

وأكدت السعيد أنه إدراكا للدور الحاسم للمساواة بين الجنسين في معالجة تغير المناخ، شرعت الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتعميم اعتبارات المساواة بين الجنسين في السياسات والبرامج والمبادرات المناخية.

وأختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أن مصر ملتزمة بتعزيز المساواة بين الجنسين والعمل المناخي، وأن المرأة المصرية شريك أساسي في بناء مستقبل مرن للجميع.

حضر الجلسة الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الشيخة جواهر بنت خليفة آل خليفة مؤسس ورئيس مجلس إدارة FUTURES، الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، آمين عام مؤسسة الوليد للإنسانية بالمملكة العربية السعودية، جيسيكا روبنسون، رئيس قسم التمويل المستدام في EY منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.