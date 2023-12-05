وزير الإنتاج الحربي من «إيديكس 2023»: دورنا الأساسي تلبية متطلبات القوات المسلحة

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس مصطفى عاتي حسن رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي، جاء ذلك بجناح وزارة الإنتاج الحربي بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023.

تلبية مطالب القوات المسلحة

وفي بداية اللقاء رحب الوزير محمد صلاح بالمهندس مصطفى عاتي حسن رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي والوفد المرافق، مستعرضاً الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة، وتم تأكيد الدور الأساسي للوزارة والذى يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة من الذخائر والأسلحة والمعدات بالإضافة إلى الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

العلاقات بين مصر والعراق

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى عمق ومتانة العلاقات بين مصر والعراق، موضحاً أن الجانبين ناقشا إمكانية التعاون في عدة مجالات تصنيعية، لافتاً إلى وجود توافق مشترك بشأن ضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية إلى الأمام في شتى المجالات وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الجانبين.

التعاون مع الإنتاج الحربي

بدوره، أشاد المهندس مصطفى عاتي حسن رئيس هيئة التصنيع الحربي العراقي بالإمكانيات التصنيعية والفنية بشركات الإنتاج الحربي ودورها في توفير متطلبات القوات المسلحة المصرية وكذا دورها في دعم خطة الدولة المصرية في التنمية المستدامة والتطوير من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية المختلفة، معرباً على تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي فى مختلف المجالات التصنيعية، خاصةً في ضوء توافق رؤى وأهداف الجهتين، وأوضح عاتي أن هيئة التصنيع الحربي العراقي تأسست بمرسوم رئيس الجمهورية بعد تصويت مجلس النواب على القانون رقم 25 لسنة 2019 وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة، وتعمل الهيئة على تحقيق مجموعة من الأهداف على رأسها إنشاء قاعدة متطورة للصناعات الحربية في العراق وسد احتياجات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من الأسلحة والعتاد والذخائر، ودعماً للاقتصاد الوطني تستهدف الهيئة تصنيع منتجات مدنية لتلبية احتياجات السوق المحلية العراقية والتصدير للخارج.