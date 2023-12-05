10 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مخيم النصيرات

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بوجود 10 شهداء في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا في المخيم الجديد بالنصيرات.

وخلال الساعات الماضية، قصفت قوات الاحتلال محيط مستشفى دار السلام بخان يونس، وأطلق الأطباء والمرضى مناشدات نتيجة قصف كثيف بمحيط المستشفى، كما نفذ طيران الاحتلال غارات جديدة استهدفت مخيم النصيرات ودير البلح وسط قطاع غزة، ونتيجة القصف العنيف خلال الليل، تجمعت أعداد كبيرة من الفلسطينيين النازحين داخل مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.

وكانت وزارة الاتصالات الفلسطينية، أعلنت انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت في قطاع غزة للمرة الرابعة مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.