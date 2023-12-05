«القاهرة الإخبارية»: الاحتلال الإسرائيلي يحاصر مستشفى جنين ويٌعيق عمل الأطقم الطبية

قال مدير مستشفى جنين الحكومي، إن المستشفى يعاني نقصا شديدا بالمستلزمات الطبية والأدوية بسبب كثرة الاقتحامات والاعتداءات الإسرائيلية على الضفة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل.

وأوضح أن قوات الاحتلال تحاصر المستشفى وتعيق عمل الأطقم الطبية والإسعاف بالمدينة.

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم محيط مستشفى جنين الحكومي

وكانت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، أفادت بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت محيط مستشفى جنين الحكومي، بالضفة الغربية، وتشتبك الآن مع عناصر المقاومة هناك.

وأضافت أن هناك أكثر من 50 مركبة عسكرية و4 جرافات تقتحم جنين، وهناك تعزيزات عسكرية كبيرة لقوات الاحتلال خلال الاقتحام.

وأشارت إلى تحليق طائرة استطلاع إسرائيلية فوق جنين، إلى جانب نشر قوات الاحتلال الإسرائيلي للقناصة على أسطح المنازل، وقطع التيار الكهربائي عن المدينة ومخيمها.

أوضحت، أنّ هناك أكثر من 5 آلاف و500 معتقل في الضفة منذ 7 أكتوبر الماضي، فضلا عن إصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة.