نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء: «مصر سات 2» مخصص لأغراض الاستشعار عن بعد

أكد الدكتور محمد العراقي، نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن إطلاق مصر سات 2 نتيجة عظيمة، ويؤكد ريادة مصر وعزمها أن يكون لها بنية تحتية في الفضاء، مؤكدا أن القمر يدعم أهداف التنمية المستدامة، وهو مخصص لأغراض الاستشعار عن بعد ودقة تصل لمترين، وهذه الدقة مناسبة للغاية للدولة المصرية في خدمة أهداف التنمية، وسيؤدي إلى وجود تطبيقات كثيرة في الزراعة واستصلاح الأراضي والنشاط العمراني ومراقبة التغيرات المناخية.

مصر سات 2 برنامج متكامل

وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أبرز ما يميز «مصر سات 2» أيضا، أنه عبارة عن برنامج متكامل، بدءا من التصميم ومراجعة التصميم والتصنيع، مرورا بالتجميع النهائي في الوكالة في مركز التجميع بالوكالة، وهو مزود بجميع الأجهزة الحديثة لتجميع الأقمار الصناعية، لافتا إلى أنه جرى إنشاء محطة أرضية كاملة في المدينة الفضائية لاستقبال البيانات الخاصة بالقمر ومقرها الوكالة.

وتابع أن القمر سيبقى في مداره 5 سنوات، وسيقوم بمد مصر بكافة المعلومات عن التنمية المستدامة و الاقتصاد، لافتا إلى أن القمر جرى الإشراف عنه كاملا، وأن هناك كوادر مصرية مرت بالدورة الكاملة للقمر، ولدينا القدرة على تكرار تجربة تصميم وتصنيع أي قمر صناعي بنجاح في مصر، فالقمر الذي تم إطلاقه هو إنجاز مصري عظيم .