رئيس برنامج «مصر سات 2»: القمر الصناعي الجديد يكشف نجاح البحث العلمي بمصر (حوار)

أكد الدكتور أحمد الرافعي، رئيس برنامج القمر الصناعي المصري «مصر سات 2» والأستاذ بوكالة الفضاء المصرية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نجاح مصر بالتعاون مع الجانب الصيني لتنفيذ القمر الصناعي المصري «مصر سات 2»، وإطلاقه صباح اليوم، ليكون خطوة جديدة تضاف إلى البحث العلمي والتنمية في مصر.

وأوضح الرافعي في حواره لـ«الوطن»، أنّ القمر الصناعي «مصر سات 2» سيكون مفيدا للدولة المصرية ويمكن استخدامه في تطبيقات عديدة، حيث يدخل الخدمة بعد انتهاء الاختبارات التي تتم خلال 3 شهور من الإطلاق، وبعد ذلك يكون جاهزا للاستخدام اليومي، وسيتم التحكم به والمتابعة واستقبال الإشارات، وإلى نص الحوار..

حدثنا عن شعورك بعد نجاح إطلاق القمر الصناعي «مصر سات 2» اليوم؟

- الحمدلله تكلل التعب بالنجاح في إطلاق القمر لتكون هناك صفحة جديدة تؤكد نجاح البحث العلمي في مصر ونجاح العلاقات المصرية الصينية التي تضافرت لتنفيذ وإطلاق القمر.

ما هي مميزات القمر الصناعي المصري «مصر سات 2» عن غيره؟

- القمر الصناعي «مصر سات 2» يزن 350 كيلوجراما، ولديه قدرة وإمكانيات تصوير عالية الدقة تصل إلى مترين فوق سطح الأرض بالأبيض والأسود، و8 مترات صور ألوان، كما أنّ فترة عمر القمر الصناعي في الفضاء 5 سنوات من الإطلاق، ودقة التصوير الخاصة به جيدة.

متى يدخل القمر الصناعي الخدمة بعد إطلاقه؟

- القمر الصناعي مصر سات 2 سيكون تحت الاختبار 3 شهور من الإطلاق من قبل الجانب الصيني، على أن تتسلم مصر مهام إدارته بعد 3 شهور، ويكون التحكم به كليا من داخل الأراضي المصرية.

ماذا عن تكلفة القمر الصناعي المصري؟

- تكلفة القمر الصناعي المصري تخطت 74 مليون دولار، والقمر منحة من الجانب الصيني.

ما هي أبرز مجالات استخدام القمر الصناعي المصري؟

- يسهم القمر الصناعي مصر سات 2 في توفير صور تصل دقتها إلى مترين، كما يمكن استخدامها في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، كتحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء، وكذلك دوره في التخطيط العمراني، ومتابعة تغييرات الشواطئ وخاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، كما أنّ القمر يتتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، والتعدي علي الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.

أين جرى اختبار وتجميع القمر الصناعي المصري؟

- تم تجميعه واختباره بالتنسيق الكامل مع عدد من الجهات المعنية بمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.

ماذا عن التعاون مع الجاني الصيني؟

- القمر جرى تطويره بالشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، وهو يعتبر منحة من الجانب الصيني.