رئيس وكالة الفضاء المصرية: استكمال عمليات الاتصال مع «مصر سات 2» اليوم

أكد الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أنّ القمر الصناعي المصري «مصر سات 2» دخل المدار المخصص له بعد 830 ثانية من إطلاقه، مشيرا إلى أنه فور دخوله المدار تم فصله والتواصل معه، والاطمئنان على صحة عمله، وبدأت المحطة المصرية التواصل معه، وبالأمس تم إنزال عدد من البيانات من جانب المحطة الأرضية في مصر.

القمر الصناعي المصري «مصر سات 2»

وأوضح «صدقي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ اليوم سيتم استكمال عمليات الاتصال مع القمر الصناعي المصري «مصر سات 2» طوال الوقت في إطار استمرار عمليات الاختبار، وأن حالة القمر جيدة ولا توجد أي مشكلات.

وكانت وكالة الفضاء المصرية، أعلنت أمس إطلاق القمر الصناعي المصري «مصر سات 2»، الذي جرى تنفيذه مع الجانب الصيني، موضحة أنّ القمر الصناعي يزن 350 كيلوجراما، و لديه إمكانات تصوير عالية الدقة تصل إلى مترين فوق سطح الأرض بالأبيض والأسود، و8 أمتار صور ألوان، وفترة عمر القمر الصناعي في الفضاء 5 سنوات من الإطلاق، كما أنه يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة الاقتصاد المصري.