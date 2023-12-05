معلومات عن قنبلة spice 2000.. تستخدمها إسرائيل في قصف غزة

قنبلة spice 2000، أحد الأسلحة التي يلجأ إليها الاحتلال الإسرائيلي في استمرار جرائمه ضد المدنيين في قطاع غزة، والتي رُصدت عبر جانب مقاطع فيديو أظهرت استخدام تلك القنبلة في قصف أحد المباني غزة، وتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

ما هي قنبلة spice 2000؟

وقنبلة spice 2000 المستخدمة في قصف مباني غزة، ذات قدرات خاصة فيما يتعلق بالتوجيه ودقة الاستهداف، حسب شركة «رافائيل»، المسؤولة عن إنتاج وتطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الخاصة بقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أشارت إلى إمكانية مطابقة القنبلة صور الهدف أثناء الحركة وتغيير مسارها بشكل جزئي.

وتصيب قنبلة spice 2000 أهدافها على مدى يتراوح ما بين 60 و100 كيلو متر، وفقا لـ«روسيا اليوم» التي أشارت أيضا إلى تجهيزها بنظام ملاحة ذاتي، فضلا عن إصابة أهداف متحركة وبدقة عالية باستخدام EO/IR و GPS، وتزن 900 كيلو جرام.

وتسمح تقنيات EO/IR المتقدمة والمتوفرة لدى القنبلة بالاستهداف والاستحواذ والتتبع المستقل من الأهداف المتحركة، وخوارزمية مطابقة المشهد تمكن من القيام بمهام مستقلة تمامًا ومستقلة عن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) مع تعديل مسار منتصف الرحلة والحد الأدنى من الأضرار الجانبية.

تاريخ استخدام قنبلة spice 2000

ولم يكن ذلك أول استخدام لقنبلة spice 2000، فقد سبق واستخدامها الاحتلال الإسرائيلي في غزة عام 2022 حينما استهدف أحد قادة الفصائل الفلسطينية، بحسب ما أشارت إليه صحيفة «جيروزاليم بوست».

وقد بدأ الاحتلال الإسرائيلي باستخدام تلك القنبلة مع بعض أنواع من طائرات F-16 وذلك في عام 2006؛ لتمر السنين وتصبح الحل للقوات حيث توفير إمكانات الملاحة والتوجيه والاستهداف والتوجيه فائقة الذكاء.