قنبلة دخان وإشعال النار أثناء جلسة بالبرلمان الألباني (فيديو)

حالة من الفوضى شهدها البرلمان الألباني، بعدما حمل عضو من الحزب الديمقراطي المعارض قنبلة دخان داخل قاعته، وأشعل النيران في أوراق أثناء الجلسة البرلمانية المنعقدة، أمس، احتجاجًا على ما وصفه بمحاولات الحكومة لإسكات المعارضة.

وأفادت وكالات أنباء عالمية بأنّ الواقعة أثارت حالة من الفوضى خلال الجلسة البرلمانية حتى استطاع زملاؤه السيطرة على الموقف.

قنبلة دخان في برلمان المكسيك

ورغم أنّ موقف النائب مؤسف لكن يبدو أنّ قاعات المجالس التشريعية أصبحت تشهد مواقف، في المكسيك قبل أيام حين اقتحم متظاهرون برلمان ولاية مكسيكية وأطلقوا قنبلة دخانية لتعطيل الجلسة.

وقال الهيئة التشريعية لولاية نويفو ليون الواقعة شمال المكسيك، إنّ المحتجين اقتحموا برلمان الولاية كما أطلقوا قنبلة دخان بعد تعيين المجلس التشريعي للولاية حاكمًا مؤقتًا بدلًا من الحاكم سامويل جارسيا الذي يعتزم الترشح لخوض انتخابات الرئاسة في المكسيك.