مدبولي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للمواني كتب: أسماء زايد 10:56 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023 الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للمواني. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «النقل» تتعاون مع شركة ألمانية لإنشاء أنظمة مراقبة للحاويات وميكنة الموانئ «الموانئ والممرات التجارية».. أذرع استراتيجية لتعظيم العوائد الاقتصادية وربط مصر بالعالم مساعد عميد «النقل واللوجيستيات»: الموانئ أصبحت قادرة على استيعاب أكبر السفن العالمية (حوار) 11 إجراء من الحكومة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.. منها تطوير الموانئ الموانئ مدبولي الأعلى للموانئ المجلس الأعلى للموانئ بقلم أسماء زايد