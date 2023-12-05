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مدبولي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للمواني

كتب:

أسماء زايد
10:56 ص | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للمواني.

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