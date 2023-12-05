تدشين المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية في المنوفية

دشن، صباح اليوم، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، تحت شعار «انزل اكشف واطمن»، ضمن مبادرة 100 يوم صحة بالمركز الصحي بشبين الكوم ، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، وهناء عقيلة رئيس حي غرب شبين الكوم، والدكتور أسامة الشلقانى وكيل مديرية الصحة.

مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

وتفقد المحافظ نقطة الفحص بالمركز الصحى واطمئن على خط سير الحملة بداية من تسجيل البيانات وصولا إلى مرحلة التشخيص وتحرير خطابات إلى المستشفيات لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، مشددا بحسن معاملة المواطنين وتنظيم العمل داخل نقطة الفحص وتذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق المحافظة، مؤكدا على تقديم كل أوجه الدعم اللازم لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة المواطنين.

وكلف محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الإدارات الصحية بتسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات والدعم اللوجيستي اللازم لإنجاح تلك المبادرة وتحقيق المستهدف منها وضمان توفير الخدمات الطبية لجميع المواطنين.

242 وحدة صحية و6 مستشفيات لتقديم الخدمة

من جانبها، أوضحت الدكتوة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، إلى أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية وتضم «سرطان الرئة - سرطان القولون - سرطان البروستاتا - سرطان عنق الرحم» لجميع المواطنين فوق سن 18 عاما، بإجمالي 2 مليون و600 ألف مواطن ومواطنة على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك من خلال فرق طبية تم تدريبهم على أعلى مستوى حيث يتم عمل استبيان الكترونى لتيسير عملية التشخيص والعلاج.

وأشارت إلى أن مبادرة الأورام السرطانية تتواجد بعدد 242 وحدة صحية على مستوى المحافظة و6 مستشفيات هي «مستشفي منوف – مستشفي أشمون – مستشفى الباجور – مستشفي الشهداء – مستشفي الجامعة – المستشفي التعليمي».