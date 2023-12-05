«القاهرة الإخبارية»: تقدم الآليات الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة

أفادت منى عوكل، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، بتقدم آليات الاحتلال الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة، وأن منطقة خان يونس أصبحت مستهدفة بشكل كبير جدا مع وجود محاولات لإخلاء بعض المناطق الكثيفة بالسكان، لأنها لم تعد آمنة بشكل كامل، فضلا عن تعرض الكثير من الأحياء إلى القصف خلال الساعات الماضية، والمواطنين لا يجدون أي مكان يذهبون إليه.

وأضافت «عوكل» أنّ إسرائيل كانت واضحة عندما تحدث عن أن منطقة خان يونس هى منطقة قتال، لافتة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي طلبت من سكان شرق خان يونس إخلاء منازلهم فورا وبالكامل، وأن هذه المناطق ستشهد اجتياحا بريا بشكل كامل، وأيضا المناطق الشرقية لرفح، تم توجيه السكان بضرورة إخلائها إلى مناطق غرب وجنوب رفح.

وتابعت أن الأحياء التي لم تتمكن قوات الاحتلال الإسرائيلي من الدخول إليها بشكل مباشر، سيخرج سكانها إلى أماكن أخرى يتم تمشيطها، وأن الاحتلال يمشط المناطق بشكل كامل، و80% من السكان لم يعد لهم أماكن يذهبون إليها.

وأكدت انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض المناطق بعد تمشيطها، وأن المنطقة التي تشهد خطورة أكبر هي منطقة جباليا، وأن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر مستشفى كمال عدوان، وهو أمر شديد الخطورة، وأن الاحتلال بدء ينفذ حزاما ناريا في محيط المستشفى.