ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي.. ومكاسب السوق تتجاوز 10 مليارات جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 5-12-2023، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 0.27% عند مستوى 25333.43 نقطة، وسط مكاسب سوقية حققت 10 مليارات جنيه، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.87% عند مستوى 5431.62 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.84% عند مستوى 7905.79 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 1.4 مليار جنيه عبر التداول على 389.4 مليون سهم، وجرى تنفيذ 39.311 ألف صفقة في بداية التداولات، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 10 مليار جنيه في بداية التعاملات، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.715 تريليون جنيه.

ما هي الأسهم الأكثر ربحية؟

شهدت بداية التداولات البورصة المصرية اليوم ارتفاع نحو 190 سهمًا، جاء على رأس الأسهم الأكثر ربحية سهم الألومنيوم العربية مرتفعًا بنسبة 13.53%، ثم سهم طاقة عربية بارتفاع نسبته 12%، وجاء بالمرتبة الثالثة سهم سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة ارتفاع 6.85%.

نشاط تداولات البورصة

وتشهد البورصة نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، حيث حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة 73.69% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت العام عند مستوى 11 ألفا و500 نقطة، لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و468 نقطة.