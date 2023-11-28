أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-11-2023.. اعرف تفاصيل التداولات

شهدت أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-11-2023، تباين في أداء مؤشرات البورصة، حيث هبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.65% في منتصف التعاملات عند مستوى 25736.45 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.9% عند مستوى 5175.49 نقطة.

أخبار البورصة الیوم

وصعد مؤشر البورصة المصرية اليوم «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.78% بمنتصف التعاملات عند مستوى 7598.97 نقطة، وفق أخبار البورصة المصرية.

البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-11-2023

وأظهرت بيانات السوق بالبورصة، أنّ قيم التداولات في البورصة بلغت نحو 2.9 مليار جنيه عبر التداول على 748.7 مليون سهم، وجرى تنفيذ 73.177 ألف صفقة.

نشاط تداولات البورصة

وتشهد البورصة نشاطا ملحوظا في أداء المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت أرقاما قياسية على مستوى المؤشرات وقيم وأحجام التداولات، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تعامل تخطت تريليون جنيه.

وارتفعت مؤشرات البورصة بنسبة 76.32% منذ بداية العام الجاري، إذ بدأت هذا العام عند مستوى 11 ألفا و500 نقطة لتصل إلى أعلى مستوى لها عند 25 ألفا و740 نقطة، وهو مستوى تاريخي.