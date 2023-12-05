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«الصحة العالمية» تحذر: الوضع في غزة يزداد سوءا

كتب:

هانى حسن
12:31 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الوضع في غزة يزداد سوءا على مدار الساعة، ونحتاج مزيدا من فرق الطوارئ الطبية في غزة، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل. 

نقل إمدادات من مستودع طبي 

وذكرت المنظمة أنها اضطرت لنقل إمدادات من مستودع طبي تابع لها في جنوب قطاع غزة خلال 24 ساعة بعد تحذير من الجيش الإسرائيلي من أن العمليات البرية ستمنع الوصول إليه. 

ودعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، إسرائيل إلى سحب الأمر، واتخاذ كل التدابير الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المستشفيات والمرافق الإنسانية.

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