الصحة العالمية: تلقينا إخطارا من الاحتلال الإسرائيلي لنقل إمداداتنا من جنوب غزة

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها البالغ إزاء استئناف القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرةً إلى أنها تلقت إخطاراً من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بنقل إمداداتها من جنوب القطاع الفلسطيني في غضون 24 ساعة.

وناشدت المنظمة الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ التدابير لحماية المدنيين والمستشفيات في غزة، وفقًا لقوانين الحرب، حسبما أوردت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل مساء اليوم الاثنين.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن المنظمة تلقت إخطاراً من جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء إمداداتها من مستودعيها الطبيين في جنوب غزة، خلال 24 ساعة.

وأضاف جيبريسوس: «نناشد إسرائيل سحب الأمر، واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية في غزة»، مشيراً إلى أن النظام الصحي في قطاع غزة يعاني من «الشلل»، بعد أسابيع من العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر.

وأضاف المدير العام للمنظمة، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، أنه لا يزال هناك 15 مستشفى فقط، من أصل 36 في غزة، يعمل بكامل طاقته، لكنه أشار إلى أن هذه المستشفيات «مكتظة بالكامل».