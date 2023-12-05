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وزيرة التضامن توجه بصرف 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى في حادث الصحراوي بالمنيا

كتب:

بسمة عبد الستار
01:14 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
وزيرة التضامن

وزيرة التضامن

تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث التصادم الذي وقع إثر انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من قرية الشيخ فضل شمالي شرق محافظة المنيا، وأسفر عن سقوط 7 وفيات، وإصابة 25 آخرين بكسور وجروح متنوعة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فور وقوع الحادث مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بسرعة التحرك والتواجد الفوري لفرق الإغاثة بموقع الحادث، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة المواطنين، مقدمة التعازي لأسر المتوفين، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجهت فرق الهلال الأحمر المصري بالتواجد في الموقع لتقديم أوجه الرعاية.

وتقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، من وزارة التضامن الاجتماعي، وتقديم مساعدة لكل مصاب حسب نسبة العجز والإصابة.

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بقلم بسمة عبد الستار