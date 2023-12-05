وزيرة التضامن تشهد حفل تكريم المكلفين والعاملين المتميزين بالخدمة العامة

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حفل تكريم المكلفين والعاملين المتميزين بالخدمة العامة، تحت شعار «الخدمة العامة.. مشاركة وانتماء» بحضور قيادات العمل بوزارة التضامن الاجتماعي.

وكرمت وزيرة التضامن الاجتماعي، 57 مكلفة للخدمة العامة ممن تميزوا بالأداء المبتكر في العمل واستخدام الأدوات التكنولوجية في إنجاز الأعمال بكفاءة وفاعلية، إضافة إلى نشر الوعي بالقضايا المجتمعية، كما جرى تكريم 27 من العاملين بإدارات الخدمة العامة المتميزين على مستوى الديوان العام والمحافظات، بتسليمهم الشهادات التقديرية وشهادات استثمار.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ شباب مكلفي ومكلفات الخدمة العامة دماء وزارة التضامن الاجتماعي الناضرة، وقوتها الحاضرة، وروحها الشابة، مشيرة إلى أنّ الخدمة العامة ليست مصطلحا مستحدثا أو قانونا جديدا كما يعتقد البعض، وإنّما قانون صادر رقم 76 لسنة 1973، حيث يتم تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا من المراحل التعليمية، المرحلة الثانوية أو أي مرحلة معادلة طبقا للقانون، أو مرحلة التعليم فوق المتوسط، أو مرحلة التعليم العالي، ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة أو يتقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل في فصول محو الأمية، التمريض والرعاية الصحية، الدعوة في مجال تنظيم الأسرة، تنمية المجتمعات الريفية والحضرية، النهوض بالجمعيات التعاونية الزراعية والاستهلاكية والمجتمعات الاستهلاكية، الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي والثقافي والسياسي، التدريب على أعمال الدفاع المدني والإسعاف والإغاثة، وحدات الإنتاج بالمصانع والمؤسسات، وأعمال التموين وتنظيم وصرف مقررات السلع الاستهلاكية، ويجوز إضافة ميادين أخرى بقرار من وزير التضامن الاجتماعي.

وأضافت القباج أنّه بالتنسيق مع العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية، عقدت الوزارة عددًا من البروتوكولات للتوسع في المجالات والاستفادة بشكل أكبر من شباب الخريجين من خلال الاستعانة بالمكلفين لسد العجز الوظيفي بها، وفقا للمؤهلات والتخصصات والأعداد المطلوبة لكل هيئة أو جهة حكومية، حيث يتم تدريب المكلفات سنويا وعمل تدريبات على تنمية مهاراتهم الحياتية والإدارية والمسؤولية المجتمعية وتدعيم المواطنة والاهتمام بالقضايا الوطنية، والتحول الرقمي واستخدام منصات التواصل الاجتماعي.

وتحصل مكلفات الخدمة العامة على تدريب برنامج مودة، حيث يتم إصقالهم بالمعارف والمهارات اللازمة لبناء أسرة متماسكة تساعد في تدعيم البناء القيمي والاجتماعي للمجتمع المصري، وجرى تنفيذ مبادرة تدريب على منصات التعلم الإلكترونية «100 ألف مكلف» بالتنسيق مع شركة تطوير لتكنولوجيا التعلم على مستوى المديريات بالجمهورية لريادة الأعمال.

وأوضحت القباج أنّ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة تعديل قانون الخدمة العامة ليكون أداة لتأهيل الفتاة للالتحاق بسوق العمل، ولمزيد من المشاركة السياسية للمرأة خاصة في البرلمان والحكومة وجار العمل لوضع تصور لتعديلات القانون ليصبح فرصة للتأهيل والتدريب، لسوق العمل وليواكب ما يشهده السوق من تطور.