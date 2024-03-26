أماكن سياحية في القاهرة يمكن زيارتها.. اعرف تاريخ بلدك

تجذب الأماكن السياحية المصرية أنظار السائحين من شتى أنحاء العالم، حيث يرون فيها كل ما هو قديم وأصيل، وقصص الحضارة العريقة الشاهدة على عظمة المصريين القدماء.

وفيما يلي نوضح أماكن سياحية في القاهرة يمكن زيارتها والذهاب إليها مع الأصدقاء أو الأهل، لقضاء وقت مميز بها والتقاط الصور التذكارية المختلفة.

أماكن سياحية في القاهرة

تتعدد الأماكن السياحية في القاهرة بين ترفيهية وتاريخية وأثرية، والتي تكون خيارا جيدا لقضاء يوم كامل مميز للتعرف على حضارات وتاريخ مصر القديم، وبينها «أهرامات الجيزة، وتمثال أبو الهول»، الذي يعد من أهم المعالم الحضارية والسياحية لمصر، وتعتبر زيارة الأهرامات تجربة فريدة من نوعها تناسب جميع الأعمار كبار وشباب وصغار.

وتقع أهرامات الجيزة في هضبة الجيزة بمنطقة الهرم، ويوجد بها العديد من الأنشطة حيث تقام الاحتفالات الليلية، ويمكن التسوق في المحلات التي تبيع القطع الأثرية والتماثيل، ولمحبي المغامرة يمكن ركوب الجمال والخيل، كما يوجد عرض «الصوت والضوء» الذي يعرض تفاصيل الحضارة المصرية الفرعونية في مدة محددة.

برج القاهرة

برج القاهرة من أهم معالم مصر الذي صمم على زهرة اللوتس، حيث بُني بين عامي 1956 و1961، وهو مكان مميز للخروج في القاهرة على النيل حيث تستطيع أن ترى مصر من أعلى نقطة بها نظرا لارتفاعه الكبير ويمكنك استخدام المنظار المكبر من سطح البرج.

ويقع برج القاهرة في جزيرة الزمالك على نهر النيل، ويتكون من 16 طابقا، ينقسم إلى مطاعم وكافيهات يمكن تناول الوجبات والأطعمة والمشروبات المختلفة وقضاء ليلة مميزة ساحرة.

سوق خان الخليلي

يعتبر خان الخليلي أحد أقدم أحياء المدينة حيث يزيد عمره عن 600 عام، تم تسميته على اسم كبير التجار في عهد المماليك، ويقع سوق خان الخليلي في منطقة الجمالية بالقاهرة، ويوجد به العديد من البازارات المميزة التي يمكن للأشخاص شراء التماثيل والأحجار والملابس الفرعونية منها، كما يوجد بها مطاعم عديدة، ومكان مخصص للمصنوعات الجلدية والنحاسية والاكسسوارات التاريخية لشرائها وإهدائها للأحباب والأصدقاء، وتعد من أفضل الأماكن لشراء الهدايا التذكارية.

دار الأوبرا المصرية

افتتحت دار الأوبرا المصرية عام 1988، حيث تقع في أرض الجزيرة بالقاهرة وبنيت الدار على الطراز الإسلامي، وأصبحت وجهة لمحبي حضور الفعاليات الثاقفية والحفلات الترفيهية والمسرحيات المختلفة وعروص الباليه، وحفلات الجاز، وحفلات الأوركيسترا الإيطالي.

والدخول يكون مجاني، ولكن تختلف أسعار التذاكر في دار الأوبرا حسب كل حفلة والتي يبدأ بعض منها من سعر 75 جنيها حتى 100 جنيه.

مسجد الإمام الحسين وبيت السحيمي

يقع مسجد الإمام حسين في منطقة الأزهر، حيث يوجد بها العديد من المناطق التاريخية والأثرية، مثل بيت السناري، وبيت السحيمي، وقبة الغوري.

باب زويلة

باب زويلة يعتبر من أسوار القاهرة الفاطمية في القرنين الحادي عشر والثاني عشر، وهي بوابة تم تعليق رؤوس رسل هولاكو قائد التتار عليها، حينما أتوا مهددين للمصريين.

يقع باب زويلة في شارع المعز لدين الله الفاطمي في منطقة الضرب الأحمر.

قصر البارون

وشيّد قصر البارون منذ القرن 19 على يد المليونير البلجيكي البارون إدوارد، وتقع هذه التحفة المعمارية في شارع العروبة بمصر الجديدة، التي تتكون من الصالات الضخمة والأبواب والشرفات المصنوعة من الخامات النادرة.

مسجد ابن طولون

مسجد ابن طولون يعتبر هو المسجد الوحيد في مصر الذي لم تتغير معالمه منذ عقود، كما أنّ به أقدم مئذنة في مصر، ويقع المسجد في منطقة طولو بالسيدة زينب.