بعد إعادة فتح المتحف اليوناني.. 10 أماكن سياحية أثرية متاحة للزيارة بالإسكندرية

ارتفع عدد الأماكن السياحية الأثرية في الإسكندرية المتاحة للزيارة من قبل الجمهور إلى 10 أماكن، وذلك بعد إعادة فتح المتحف اليوناني الروماني، لتكون فرصة جيدة لزائري الإسكندرية في فترة الخريف، التي يزداد فيها زيارة الأماكن الأثرية بها.

ويقول محمد متولي، مدير آثار الإسكندرية، إن الإسكندرية تضم في الوقت الراهن 10 أماكن سياحية أثرية متاحة للزيارة ويسهل على المواطنين الاستمتاع بها.

أماكن سياحية أثرية في الإسكندرية

1- قلعة قايتباي.

2- مقابر الأنفوشي.

3- عامود السواري.

4- مقابر كوم الشقافة.

5- المسرح الروماني.

6- مقابر الشاطبي.

7- مقابر مصطفى كامل.

8- متحف المجوهرات الملكية.

9- المتحف القومي.

10- المتحف اليوناني الروماني.

قيمة المتحف اليوناني الروماني

وأكد أن المتحف اليوناني الروماني، الذي فُتح أمام الجمهور مؤخرا يعد أقدم مبنى متحفي في مصر فهو تعود فكرة إقامته عام 1891م بهدف الحفاظ على التراث اليوناني والروماني، فيما قام المهندسان الألماني ديتريش والهولندي ليون ستينون ببناء مبنى المتحف الحالي على طراز المباني اليونانية.

وأشار إلى أنه جرى افتتاحه في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني في عام 1895، كما تم تسجيل المتحف ضمن الآثار الإسلامية والقبطية في عام 1983.