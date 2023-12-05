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ائتلاف «نزاهة» يصدر التقرير الأولي لمرحلة تصويت المصريين في الخارج

كتب:

نرمين عفيفي
01:26 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
ائتلاف نزاهة يصدر التقرير الأولي

ائتلاف نزاهة يصدر التقرير الأولي

أصدر ائتلاف نزاهة التقرير الأولي لمرحلة تصويت المصريين بالخارج، والمتعلق بأبرز ملاحظاته خلال عملية متابعة تصويت المصريين في الخارج.

زيارة مقار التصويت 

وزار متابعي ائتلاف نزاهة مقار تصويت المصريين في الخارج في نحو 34 دولة، بما يعادل 25% من إجمالي مراكز التصويت بسفارات وقنصليات مصر بالخارج والمخصصة للتصويت، وذلك على مدار الثلاثة أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023.

ونسّق المتابعون الدوليون مع غُرفة العمليات المركزية للائتلاف بالقاهرة، بغرض استقبال الإفادات والملاحظات والصور من المتابعين الدولين بشأن عملية المتابعة في سفارات وقنصليات مصر بالخارج.

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