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عمرو خليل مشيدا بانتخابات المصريين في الخارج: رفعوا شعار حب الوطن

كتب:

محمد عزالدين
11:18 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
الإعلامي عمرو خليل

الإعلامي عمرو خليل

أكّد الإعلامي عمرو خليل، أنّ المصريين بالخارج شاركوا بكثافة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، كتقليد دائم، كثيرًا ما نشاهده في كل هذه الاستحقاقات الدستورية، مضيفًا:«مشاهد كان شعارها حب الوطن ورد الجميل».

الانتخابات تأتي في توقيت دقيق تمر به مصر

وقال عمرو خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن هذا الاستحقاق هو الـ 11 الذي يشارك فيه المصريون بالخارج، ويأتي في توقيت دقيق تمر به مصر، في ظل ما تشهده من صراعات إقليمية دائرة.

وشدد عمرو خليل، على أن المصريين بالخارج سطروا تاريخًا هامًا على مدار 3 أيام، وقدموا نموذجًا فريدًا في التحلي بالمسؤولية الوطنية، وحرصوا خلالها على ممارسة حقهم الدستوري، في صناعة القرار داخل الوطن بالمشاركة في اختيار أهم منصب، رئيس الجمهورية.

حشود كثيرة توافدت على المقار الانتخابية

وذكر أن هناك حشودًا كثيرة توافدت على المقار الانتخابية، ممن لهم حق التصويت أمام القنصليات والسفارات رافعين الإعلام.

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