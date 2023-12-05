فصل الكهرباء عن 3 مناطق في بيلا بكفر الشيخ للصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عدة مناطق بمدينة بيلا، غداً الأربعاء، من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة مساء من نفس اليوم، ولمدة 5 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع الكهرباء بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

فصل الكهرباء عن 3 مناطق بمدينة بيلا

وأوضحت هندسة الكهرباء، في بيان اليوم الثلاثاء، أنّ المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «الإعدادية بنين - الحجاز - زاوية فرحات»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربي في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

اتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة فصل التيار الكهربائي

وأهابت هندسة كهرباء بيلا بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة فصل التيار المُعلن عنه.