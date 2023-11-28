خريطة فصل التيار الكهربائي في بيلا بكفر الشيخ على مدار يومين للصيانة

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق بمركز ومدينة بيلا، من الساعة 9 صباحاً حتي الساعة 1 ظهراً، لمدة يومين، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا، للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

خريطة فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في بيلا

وذكر القطاع، في بيان له اليوم الثلاثاء، أنّ الأماكن التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي لمدة يومين، نظراً لإجراء أعمال الصيانة شبكات الجهد المنخفض، وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين هي كالتالي:

- يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر.. المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي «المجاري - الفالوجا» بمدينة بيلا، والمناطق التابعة للمحول التالي: «الفالوجا» بمدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي حي المجاري «خروج لوحة بيلا القديمة».

- يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر.. المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي توابع بيلا وقرية إبشان وتوابعها، والمناطق التابعة للمحولات الآتية: «الديبة - المشتل» بمدينة بيلا، وذلك لإجراء أعمال الصيانة علي مغذي قرية إبشان «لوحة توزيع بيلا الجديدة».

توفير مصادر تغذية بديلة خلال فترة الانقطاع

وناشد قطاع كهرباء كفر الشيخ، المواطنين والمؤسسات والمستشفيات بالمناطق التي تتأثر بانقطاع التيار الكهربائي بالعمل على توفير مصادر تغذية بديلة خلال فترة الانقطاع.