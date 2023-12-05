المتحدث باسم «يونيسف» يطالب بوقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال في غزة

قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف» جيمس إلدر، إنَّه يجب على الأطراف التي لديها نفوذ، العمل على وقف الحرب في غزة، وإنقاذ أطفال فلسطين، وأن تنتهي معاناتهم، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع المتحدث باسم «يونيسف» في تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية»: «يجب على كل الأطراف احترام القانون الدولي، ووقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة».

كما أكد أنَّه يجب أن يتوقف قصف الاحتلال الإسرائيلي على الأطفال في غزة فوراً.

وأشار إلى أنَّ الوضع بالنسبة للأطفال في غزة «مأساوي»، وهناك ملايين الأشخاص نزحوا من القطاع.