20 شاحنة مساعدات تصل الجانب الفلسطيني من معبر رفح

قال مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية من معبر رفح، إن 98 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية دخلت غزة أمس، مشيرًا إلى تواصل الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في هذا الصدد بالتعاون مع المنظمات الدولية لتسهيل العراقيل التي تضعها إسرائيل.

وصول 20 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية

وأفاد من أمام معبر رفح، بوصول 20 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والإغاثية إلى الجانب الفلسطيني من معبر رفح رغم قصف الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا بوجود 150 شاحنة مساعدات مجهزة تنتظر الإذن بالدخول إلى الأراضى الفلسطينية.

60 ألف لتر سولار دخلت غزة

وأوضح أن شاحنتي وقود تحملان أكثر من 60 ألف لتر سولار دخلتا غزة، مؤكدا وصول نحو 150 من حاملي الجنسيات المزدوجة من غزة إلى رفح، فضلا عن استقبال 3 مصابين من غزة لنقلهم للعلاج في مصر.