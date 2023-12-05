أمين الفتوى: الأكل ناسيا لا يبطل صيام النافلة (فيديو)

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصلة تدعى فوزية، مفادها أنها كانت صائمة يوم فائت، وفطرت قبل الأذان بربع ساعة، فهل صيامها صحيح أو تقضي اليوم؟

الأكل ناسيا يبطل الصيام

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «الأكل ناسيا لا يبطل الصيام، وهذا الحكم يشمل جميع أنواع الصوم، سواء فريضة أو نافلة، لقول سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه».

الأكل لا يفسد الصيام

وتابع: «جمهور العلماء اتفقوا على أن الأكل أو الشرب ناسيا لا يفسد جميع أنواع الصوم، باستثناء السادة المالكية الذين كان لهم رأيا مخالفا وهو أن هذا الحديث فيما يتعلق بصيام رمضان فقط، وليس النوافل كالاثنين والخميس أو الست من شوال، وخلافه».