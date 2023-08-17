أمين الفتوى: هذه الأوقات يكره فيها صلاة النوافل المطلقة

أجاب الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ما الأوقات المكروه فيها الصلاة، وهل هى في النوافل والفروض، وهل يجوز ذكر الله في هذه الأوقات؟

صلاة العشاء

تابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الخميس: «الوقت المكروه فيه الصلاة وهو مكروه فيه صلاة النوافل المطلقة، يعني مثلا صليت الفجر وبعده لسه ما بين صلاة الفجر وشروق الشمس، ده وقت مكروه فيه الصلاة، لو على صلاة عشاء يمكن أصليها، لو على فريضة أصليها، لكن المكروة فيه إنى أقول أقوم أصلى ركتين لله، ده نفل مطلق».

الأوقات المكروه فيها الصلاة

واستكمل: «ذكر الله ليس له علاقة بالأوقات المكروه فيها الصلاة، لازم نخلى بالنا ذكر الله فى كل وقت».