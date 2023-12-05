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«المصرية للاتصالات»: إصلاح عطل الإنترنت.. والخدمة ستعود تدريجيا (فيديو)

كتب:

يارا أشرف
08:03 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
مداخلة هاتفية مع المهندس محمد أبوطالب، نائب رئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات

مداخلة هاتفية مع المهندس محمد أبوطالب، نائب رئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات

كشف المهندس محمد أبوطالب، نائب رئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أسباب انقطاع الإنترنت في بعض المناطق، قائلًا، إنه حدث عطل فني تقني أصاب أحد الأجهزة المسؤولة عن تشغيل الشبكة، مشيرًا إلى أنه تم تدارك العطل وإصلاحه.

الخدمة ستعود تدريجيًا خلال الساعات المقبلة

وقال أبوطالب، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، إن الخدمة ستعود تدريجيًا خلال الساعات المقبلة، موضحًا أن الشركة لديها عدد من الأجهزة البديلة التي جعلت العطل يتم إصلاحه بشكل سريع.

وتابع، أنه لا يوجد مكان محدد حدث فيه انقطاع الإنترنت، ولكن الانقطاع حدث في عدة أماكن في الجمهورية، نظرًا لأنه يتم توزيع المناطق ولا يتم وضع المحافظات على أجهزة واحدة.

وأردف، نائب رئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، أن ما حدث هو عطل مفاجئ وارد حدوثه ويتم التشغيل على الأجهزة البديلة، ونعد المصريين بعودة الخدمة بشكل طبيعي خلال ساعات، مؤكدًا أن العطل تم إصلاحه بالفعل والخدمة عادت في بعض المناطق وستعود لباقي المناطق تدريجيًا.

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