الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارات الإسعاف بالرصاص

قال الدكتور عبد الرحيم الحنجل المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الأوضاع صعبة فيما يتعلق القطاع الصحي، خاصة بعد خروج العديد من المستشفيات من الخدمة، لافتا إلى أن منطقة شمال غزة تعاني من حصار بالدبابات وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المساعدات والوقود إليها، ما أدى لعزل السكان بهذه المناطق.

الهلال الأحمر الفلسطيني لديه 7 سيارات إسعاف تعمل بشمال غزة

أضاف «الحنجل» في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن الهلال الأحمر الفلسطيني لديه 7 سيارات إسعاف تعمل بشمال غزة، مهددة بالتوقف بسبب نفاد الوقود، لافتا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الطبية.

استشهاد متطوع و2 من الطواقم الطبية بسيارة إسعاف

وأضاف أن متطوعا بالطواقم الطبية استشهد بعد استهدافه من قوات الاحتلال، وهو أحد الطواقم التابعة للهلال الأحمر التي رفضت النزوح للجنوب وبقيت بشمال غزة لتقديم الخدمات الإنسانية للسكان، لافتا إلى استهداف قوات الاحتلال سيارات الإسعاف بالرصاص، وهو ما نتج عنه استشهاد 2 من الطواقم الطبية داخل سيارة إسعاف.