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 الهلال الأحمر الفلسطيني: استهداف سيارتي إسعاف أثناء نقل مصابين بالفالوجا

كتب:

منتصر سليمان
03:54 م | الإثنين 04 ديسمبر 2023
قطاع غزة يتعرض لقصف متواصل منذ 7 أكتوبر 2023

قطاع غزة يتعرض لقصف متواصل منذ 7 أكتوبر 2023

أكد مدير الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف سيارات الإسعاف في جنوب قطاع غزة، ويمنعها من الوصول إلى المصابين.

وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن سيارات الإسعاف ليس لديها الوقود اللازم لتشغيلها من أجل نقل المصابين في غزة. 

وتابع: «الاحتلال استهدف سيارتي إسعاف أثناء نقلهما عدد من المصابين في منطقة الفالوجا»، ولم يتضح ما إذا كان القصف أسفر عن سقوط شهداء أو مصابين من الكوادر الطبية.

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