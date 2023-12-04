 الهلال الأحمر الفلسطيني: استهداف سيارتي إسعاف أثناء نقل مصابين بالفالوجا

أكد مدير الإعلام بجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف سيارات الإسعاف في جنوب قطاع غزة، ويمنعها من الوصول إلى المصابين.

وأضاف مدير إعلام الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن سيارات الإسعاف ليس لديها الوقود اللازم لتشغيلها من أجل نقل المصابين في غزة.

وتابع: «الاحتلال استهدف سيارتي إسعاف أثناء نقلهما عدد من المصابين في منطقة الفالوجا»، ولم يتضح ما إذا كان القصف أسفر عن سقوط شهداء أو مصابين من الكوادر الطبية.