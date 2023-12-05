خبير بالمركز المصري للفكر: ازدواج المعايير يحكم موقف الغرب تجاه حرب غزة

قال الدكتور صبحي عسيلة الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ هناك نفاقا سياسيا من الغرب تجاه ما يحدث في غزة، سواء الانحياز الواضح في الموقف الرسمي للجانب الإسرائيلي وروايته عن الحرب على حساب الحق الفلسطيني، أو حتى الدعم غير المشروط للاحتلال، وتتولاه الولايات المتحدة.

«عسيلة»: ازدواج المعايير يحكم موقف الغرب تجاه حرب غزة

أضاف «عسيلة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمُذاع على قناة «الحياة»، أنَّ الدول الغربية لا يزال يحكمها ازدواج المعايير، وهذه الدول تدور في فلك الولايات المتحدة الأمريكية، موضحاً: «حينما تغير واشنطن بوصلتها ستجد تباعاً تغيراً كبيراً في بوصلة باقي الدول الغربية، والتفسير هو المصالح الأساسية المشتركة التي تربط هذه الدول بأمريكا، والأخيرة ملتزمة بأمن ورعاية إسرائيل كما لو كانت طفلاً رضيعاً، للعديد من الأسباب والمصالح».

العدو الإسرائيلي يعلن أرقاماً تخالف الحقيقة عن عدد الضحايا

وتابع الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات: «من مصلحة العدو الإسرائيلي خلال هذه المرحلة من الحرب على غزة، تقليل أعداد القتلى من جيش الاحتلال، ويستخدم العدو وسائل الإعلام التابعة له في تحقيق هذه الغاية، بخلاف ما حدث في بداية الحرب عندما بالغ بشدة في أرقام القتلى ليكسب مزيدا من التعاطف والتأييد وقتها ليبرر الحالة الهستيرية والعنف ورد الفعل المبالغ فيه».