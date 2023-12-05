«بلينكن» يتوعد بتحقيق المساءلة عن أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن سياسة تقييد التأشيرات ستستهدف أولئك الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أعمال عنف وعرقلوا وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف بلينكن: «سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية».

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: «ستواصل الولايات المتحدة إشراك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية، وكلاهما يتحمل مسؤولية دعم الاستقرار».

وواصل المسؤول الأمريكي: «على إسرائيل أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة».