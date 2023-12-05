رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

«بلينكن» يتوعد بتحقيق المساءلة عن أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية

كتب:

حسن سمير
08:51 م | الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن سياسة تقييد التأشيرات ستستهدف أولئك الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا أعمال عنف وعرقلوا وصول المدنيين إلى الخدمات الأساسية والضروريات الأساسية، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وأضاف بلينكن: «سنواصل السعي لتحقيق المساءلة عن جميع أعمال العنف ضد المدنيين في الضفة الغربية، بغض النظر عن مرتكب الجريمة أو الضحية».

وتابع وزير الخارجية الأمريكي: «ستواصل الولايات المتحدة إشراك الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في التعامل مع العنف في الضفة الغربية، وكلاهما يتحمل مسؤولية دعم الاستقرار».

وواصل المسؤول الأمريكي: «على إسرائيل أن تتخذ المزيد من الإجراءات لحماية المدنيين الفلسطينيين من الهجمات المتطرفة».

اقرأ المزيد:

«الصحة الفلسطينية»: 16248 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة

لقطات توثق استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمركبات الإسعاف خلال محاولة انتشال شهداء في غزة

خطة إسرائيلية لإغراق أنفاق غزة.. وخبير استراتيجي: الفصائل الفلسطينية لن تستسلم

الاحتلال الإسرائيلي: البدء في غمر أنفاق غزة بالمياه لتدميرها
بقلم حسن سمير