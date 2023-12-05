خطة إسرائيلية لإغراق أنفاق غزة.. وخبير استراتيجي: الفصائل الفلسطينية لن تستسلم

كشف اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن هناك قانونا في تل أبيب يبيح قتل الأسرى الإسرائيليين لدى الخصم حتى لا يكونوا سببا للضغط على الحكومة.

إسرائيل لن تبكي على الأسرى

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن إسرائيل لن تبكي على الأسرى حال تخلصت منهم، مضيفا أنه كانت هناك محاولة لإغراق الأنفاق في غزة بالمياه من قبل إسرائيل، ولكن الفصائل الفلسطينية تعد عدتها لهذا الأمر، ومستعدة لأي تصرف إسرائيلي مثل الهجوم بالغاز أو الماء.

وأكد المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن الفصائل خططت للبقاء تحت الحصار لفترة كبيرة، مشيرا إلى أنها لن تستسلم وستواصل الوقوف أمام إسرائيل.

ما يحدث في غزة عار على كل صامت

وواصل اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، أن ما يحدث في غزة عار على كل صامت، بيده الحل أو القدرة على إيقاف نار الحرب.

واختتم أن هناك عملية تضليل للرأي العام العالمي بشكل ممنهج بشأن ما يحدث في غزة، موضحا أن هذا التضليل ينطلي على البعض.