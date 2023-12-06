فصل الكهرباء عن 3 مناطق في كفر الشيخ للصيانة اليوم.. الأماكن والمواعيد

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة بيلا لمدة 5 ساعات، اليوم الأربعاء، وذلك لعمل أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء اليوم الأربعاء

وذكر بيان صادر عن هندسة كهرباء بيلا، أنّ المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي اليوم الأربعاء هي «الإعدادية بنين، والحجاز، وزاوية فرحات»، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة من مساء نفس اليوم.

إجراء أعمال الصيانة الدورية

وأهابت هندسة كهرباء بيلا بأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس الواقعة في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بتدبير احتياجاتهم، حتى عودته مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية والطارئة اللازمة.